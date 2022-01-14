ВЦИОМ узнал мнение россиян о вводе войск в Казахстан

Среди россиян, интересующихся ситуацией в Казахстане, более 70% назвали правильным решением об отправке миротворческих сил РФ в центральноазиатскую страну. Об этом сообщили на сайте ВЦИОМ.

За последними событиями в Казахстане следят 72% россиян. В целом интерес к ситуации в этой стране проявляют 74% респондентов. Среди них 26% описали январский кризис как бунт из-за повышения цен на автомобильный газ, 17% назвали это госпереворотом, 10% — беспределом и безобразием, 8% — беспорядками и мародерством, 7% — атакой террористов и еще столько же — гражданской войной.

Среди россиян, интересующихся ситуацией, просьбу властей Казахстана о вводе сил ОДКБ посчитали адекватной 70% опрошенных. Каждый пятый (21%) заявил об обратном. Решение об отправке российских войск в страну 71% опрошенных оценили как скорее правильное. Противоположное мнение высказали 21% опрошенных.

Россияне, назвавшие решение об отправке миротворческих сил в Казахстан правильным, пояснили, что считают его таковым, потому что: братскому народу нужно помочь (33%); надо решить все мирным путем (25%); от этого зависит безопасность России (14%), страна входит в ОДКБ (12%); нужна защита стратегических объектов (10%).

Ранее посольство РФ сообщило о гибели россиянки во время погромов в Казахстане.