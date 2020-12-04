ВЦИОМ: россияне рассчитывают дожить до 78 лет

В среднем при современном образе жизни и в нынешних обстоятельствах среднестатистический соотечественник рассчитывает прожить до 78 лет.

Причем женщины хотят прожить до 81 года, а мужчины — до 74 лет. Соответственно, в среднем граждане намерены прожить до 78 лет. Респонденты назвали и другие цифры, но они почти не отразились на общем итоге опроса. Некоторые россияне считают, что доживут только до 30 лет, другие же хотят дотянуть до 150.

По мнению граждан России, старость начинается в 62 года.

Соотечественники также перечислили проблемы, мешающие им жить до 200 лет. Это бедность и маленькие пенсии (71%), болезни и проблемы со здоровьем (44%), отсутствие самореализации (19%) и одиночество (17%).

Каждый второй респондент заявил, что пожилые люди заслуживают уважения. В то же время жители городов-миллионников не видят уважения к возрасту и тем более к старости, отметил «Царьград».

Социологи провели опрос 26 ноября 2020 года. На вопросы по телефону ответили 1600 россиян старше 18 лет.