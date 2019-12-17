ВЦИОМ: россияне доверяют соседям

Также, согласно данным ВЦИОМ, 10% респондентов доверяют всем соседям, 38% — большинству соседей, 31% — меньшинству. Не доверяют соседям 18% опрошенных. Самыми недоверчивыми оказались те, кто снимает жилье — 28% и жители городов-миллионников — 25%.

46% респондентов, заявили, что знакомы почти со всеми соседями по подъезду, 36% — почти никого из соседей не знают.

Большинство опрошенных, 75%, знакомы с большинством соседей по лестничной площадке, тогда как 17% опрошенных заявили, что почти никого не знают.

Так же, согласно результатам опроса, за последний год 86% опрошенных здоровались с большей частью соседей, 2% не здоровались.

Еще 35% респондентов общались с большей частью соседей на бытовые темы за последний год, 29% решали общие проблемы по дому с соседями, а 4% ходили друг к другу в гости.

«Более половины опрошенных жителей многоквартирных домов (62%) помогали своим соседям за последние год-два. Чаще к ним обращались за помощью в ремонте (12%), за советом или поддержкой (8%), материальной помощью (8%)», — рассказали во ВЦИОМ.

Телефонный опрос был проведен 7 декабря среди 1600 респондентов.