Общество 28 июня 2023, 13:42 ВЦИОМ: россияне боятся высоты, змей и глубины

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Опрос показал, что на первом месте у россиян — страх высоты, о такой фобии рассказали 30% участников опроса. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

На втором месте среди фобий — боязнь змей. В этом страхе признались 28% респондентов. Наконец, бронза досталось аквафобам. Это люди, боящиеся глубины и водоемов.

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В опросе участвовали около 1,8 тысячи совершеннолетних россиян.

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