Общество 13 сентября 2023, 16:38 ВЦИОМ: россиян больше всего злят супруги и начальство на работе

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Треть россиян, а именно 33%, рассказали, что чаще всего их бесят незнакомые люди, например, представители шоу-бизнеса. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ВЦИОМ.

На втором месте среди причин гнева — просто посторонние люди. Они злят 22% опрошенных. Наконец, на коллег и начальников гневаются 18% и 14% соответственно. Четвертую точку триггеров занимают супруги. Они бесят 11% респондентов.

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