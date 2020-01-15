ВЦИОМ рассказал, сколько россияне потратили на новогодние праздники

На празднование Нового года россияне в среднем потратили 14,4 тысячи рублей. Из них 5,5 тысячи рублей пришлось на подарки родным и близким. Остальные деньги пошли на праздничный стол и развлечения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Он указал точную сумму, которую среднестатистический россиянин потратил на Новый год: 14 446 рублей.

Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (5 505 рублей) ВЦИОМ.

Опрос показал, что чаще всего россиянам дарили конфеты, напитки и деликатесы — такой презент получили 27% респондентов. Еще 25% стали обладателями парфюмерии и косметики. В свою очередь 20% опрошенных не получили никакого подарка.

Траты на празднование 2020-го выросли на 4% по сравнению с прошлым годом— тогда средний расход на праздники составил 13 870 рублей.

В этот раз большая часть россиян провела праздник дома — такой вариант досуга выбрали 76% респондентов. Еще 9% встречали Новый год в гостях. 8% опрошенных провели ночь на 1 января как любую другую и не отмечали наступление 2020 года.

ВЦИОМ выяснил, что 73% опрошенных понравились праздничные дни. В их число вошли и те, кто все новогодние каникулы провел дома. — таких респондентов оказалось 32%. Еще 30% в эти дни ходили в гости к родным и близким, а 28% предпочли отдых на свежем воздухе.