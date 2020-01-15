ВЦИОМ рассказал, сколько россияне потратили на новогодние праздники
Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Он указал точную сумму, которую среднестатистический россиянин потратил на Новый год: 14 446 рублей.
Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (5 505 рублей)ВЦИОМ.
Опрос показал, что чаще всего россиянам дарили конфеты, напитки и деликатесы — такой презент получили 27% респондентов. Еще 25% стали обладателями парфюмерии и косметики. В свою очередь 20% опрошенных не получили никакого подарка.
Траты на празднование 2020-го выросли на 4% по сравнению с прошлым годом— тогда средний расход на праздники составил 13 870 рублей.
В этот раз большая часть россиян провела праздник дома — такой вариант досуга выбрали 76% респондентов. Еще 9% встречали Новый год в гостях. 8% опрошенных провели ночь на 1 января как любую другую и не отмечали наступление 2020 года.
ВЦИОМ выяснил, что 73% опрошенных понравились праздничные дни. В их число вошли и те, кто все новогодние каникулы провел дома. — таких респондентов оказалось 32%. Еще 30% в эти дни ходили в гости к родным и близким, а 28% предпочли отдых на свежем воздухе.