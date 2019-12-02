ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее

Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно. Тревогу на этот счет испытывает почти половина респондентов — 48%.

За последние месяцы уровень тревожности среди жителей страны снизился на три процентных пункта, выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты проведенного исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

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Оптимистично относятся к будущему 26% опрошенных. Еще 23% не испытывают оптимизма и не выражают беспокойства.

Положительные оценки происходящему в стране дали 57% россиян. Среди участников опроса оказалось 35% скептиков.

Собственная жизнь устраивает 50% жителей страны. Показатель, отметили социологи, стал максимальным за прошедший год. Четверть респондентов — 25% — удовлетворена жизнью частично, совсем не устраивает она 22% россиян.

Об ухудшении своей жизненной ситуации в ближайший год думают 23% принявших участие в исследовании. Никаких изменений не ожидает 41%, положительный прогноз — у 25% опрошенных.

ВЦИОМ провел свой опрос 30–31 октября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.