12 апреля 2023, 12:39
ВЦИОМ: почти четверть россиян согласилась бы полететь на Марс
Почти четверть россиян, а именно 24%, хотели бы полететь на Марс, если бы предоставилась такая возможность. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Россиян опросили на тему того, хотели бы они полететь в космос. И какую планету бы выбрали в качестве пункта назначения. Большинство опрошенных остановились на Марсе.
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«Из всех планет и звезд больше всего россиян интересует Марс. Если бы представилась возможность побывать на любой планете нашей Вселенной в качестве туриста, каждый четвертый выбрал бы Марс (24%)», — сказано в исследовании.
Также среди выбранных планет были Луна, Венера, Юпитер и Сатурн. Однако 28% вообще отказались бы покидать Землю.
Космос
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