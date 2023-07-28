Общество 28 июля 2023, 23:28 ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российскому президенту ВЦИОМ: 76,8% россиян доверяют Путину, 73,2% одобряют его деятельность РИА «Новости»

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование уровня доверия граждан страны своему президенту Владимиру Путину. Согласно опросу подавляющее большинство россиян доверяют главе государства и одобряют его деятельность.

Исследование ВЦИОМ показало, что 76,8% россиян доверяют Путину. Премьер-министр Михаил Мишустин на втором месте рейтинга доверия с 59,9%, тройку лидеров замыкает глава КПРФ Геннадий Зюганов, ему доверяет 32,2% опрошенных.

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Деятельность президента одобряют 73,2% респондентов, работой правительства удовлетворены 48,5% участников опроса. Деятельность председателя правительства одобряют 51,4% опрошенных россиян.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели с 17 по 23 июля 2023 года среди россиян старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек. Респондентов выявляли методом стратифицированной двухосной случайной выборкой стационарных и мобильных телефонов, опрос проводили в виде телефонных интервью.