  • ВЦИОМ объяснил усиление эмиграционных настроения в России жаждой путешествий

    27 ноября 2019, 16:44

    Андрей Иванов

    Менее 5% россиян хотят уехать из России навсегда. 41% хотят поработать за границей, получить образование, посмотреть мир и вернуться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
    ВЦИОМ объяснил усиление эмиграционных настроения в России жаждой путешествий

    По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 40% респондентов вообще не думают о переезде и не хотят этого делать ни при каких обстоятельствах. ВЦИОМ проводил свое исследование с 21 октября по 1 ноября.

    Эмиграционные настроения усилились в России — «Левада-Центр»

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    Ранее «Левада-центр» провел соцопрос и выяснил, что среди российской молодежи значительно усилились эмиграционные настроения. В общей сложности переехать на ПМЖ в другое государство хотят 21% граждан России. Среди них 53% людей в возрасте от 18-ти до 25 лет.

    Среди причин, по которым сограждане хотят покинуть страну, социологи назвали желание обеспечить своим детям достойное будущее, не стабильная экономическая обстановка в России, развитая медицина за рубежом, а также возможности для ведения успешного бизнеса.

    7% опрошенных уже реально что-то делают, чтобы покинуть Россию.