ВЦИОМ объяснил усиление эмиграционных настроения в России жаждой путешествий

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 40% респондентов вообще не думают о переезде и не хотят этого делать ни при каких обстоятельствах. ВЦИОМ проводил свое исследование с 21 октября по 1 ноября.

Эмиграционные настроения усилились в России — «Левада-Центр» Подробнее

Ранее «Левада-центр» провел соцопрос и выяснил, что среди российской молодежи значительно усилились эмиграционные настроения. В общей сложности переехать на ПМЖ в другое государство хотят 21% граждан России. Среди них 53% людей в возрасте от 18-ти до 25 лет.

Среди причин, по которым сограждане хотят покинуть страну, социологи назвали желание обеспечить своим детям достойное будущее, не стабильная экономическая обстановка в России, развитая медицина за рубежом, а также возможности для ведения успешного бизнеса.

7% опрошенных уже реально что-то делают, чтобы покинуть Россию.