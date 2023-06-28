Общество 28 июня 2023, 13:41 ВЦИОМ: о боязни клоунов рассказали 3% россиян

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян, который касался их страхов. Оказалось, что 3% респондентов боятся клоунов, передал RT.

Кроме того, среди не самых популярных страхов — боязнь мышей, кукол, собак, огня, других людей, бедности и голода, а также птиц.

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Отмечается, что опрос проводили по телефону. В нем приняли участие 1,8 тысячи совершеннолетних граждан России.

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