ВЦИОМ назвал самых популярных у россиян писателей

Около 30% россиян за последние полгода не прочли ни одной книги. Такую статистику на своем сайте опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

От одной до пяти книг за последние полгода прочитало 44% россиян. Десять и более книг прочитали 25% опрошенных.

Самыми популярными авторами у российских читателей стали Дарья Донцова (5%), Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%). Имена этих писателей известны как читающим, так и не читающим респондентам.

Большая часть россиян относит писателей к интеллигенции (66%). Нашлись и те, кто назвали авторов ограниченными людьми. Таким мнением поделился каждый десятый опрошенный.