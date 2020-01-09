ВЦИОМ назвал главные обещания россиян на Новый год

Треть жителей России обещают в новом году реализовать те или иные планы. Чаще всего люди клянутся, что станут проводить больше времени с семьей.

Опрос на соответствующую тему провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Результаты исследования ВЦИОМ опубликовало РИА «Новости».

Обещания реализации чего-либо или начала каких-то дел с нового года дают 34% респондентов. Еще 64% опрошенных не поступают подобным образом, а 2% затруднились ответить о своих клятвах.

Чаще других обещают что-то реализовать молодые люди в возрасте 25-34 лет — их набралось 49%. В городах с населением в 500-900 тысяч человек таких среди участников опроса 43%.

Не дают обещаний в новый год россияне, преодолевшие возрастной барьер в 60 лет — их 72%. Не склонны так поступать и те, кто живет в небольших городах и селах. Таких жителей страны набралось 67%.

О том, что будут больше уделять времени семье, говорят 5% респондентов. Еще 4% обещают следить за здоровьем. По 3% тех, кто намерен больше зарабатывать и заниматься спортом. Такое же количество опрошенных хотят сменить работу, бросить курить и жить лучше.

Реализовать обещанное в новом году, заметили социологи, удается 69% опрошенных. Планам почти четверти россиян — 24% — сбыться так и не суждено. Затруднились ответить на поставленный вопрос 7%.

ВЦИОМ провел свой опрос 29 декабря методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее выяснилось, что в завтрашнем дне уверены половина жителей страны.