ВЦИОМ: каждый пятый россиянин не смог расшифровать аббревиатуру СССР

Правильно расшифровать аббревиатуру СССР (Союз Советских Социалистических Республик) не смог каждый пятый взрослый россиянин. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу РБК для проекта «30 лет без СССР».

Не смогли правильно ответить на вопрос, что означает аббревиатура СССР, 11% респондентов, еще 8% ответили с ошибками. В основную долю тех, кто не справился с заданием, вошли молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Но это оказался не единственный сложный вопрос. Более четверти респондентов не смогли назвать ни одну из 15 республик, входивших в состав Советского Союза. Почти половина опрошенных из них входят в возрастную группу до 34 лет.

Чаще всего респонденты забывали про РСФСР — Российскую Советскую Федеративную Республику, которая после 1991 года стала Российской Федерацией. Второй забытой советской территорией стала Туркменская ССР. Лучше всего респонденты запомнили, что в состав Советского Союза входили Украина (65%) и Белоруссия (59%).

Отвечая на вопрос о том, какие ассоциации вызывает СССР, 21% респондентов назвал стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Основная доля ответивших таким образом пришлась на военных, людей с высшим образованием, а также на респондентов в возрасте от 45 до 59 лет и старше 50 лет.

Для 13% респондентов Советский Союз связан с ностальгией и положительными эмоциями, которые вызваны собственной юностью или молодостью родителей.