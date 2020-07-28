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    28 июля 2020, 11:06

    ВЦИОМ: две трети россиян оказались против электронных трудовых книжек

    Александра Ломейко

    Переход на электронные трудовые книжки не воодушевил большинство россиян. Верны бумажному варианту этого документа остались почти две трети жителей страны.

    Отношение к цифровой версии трудовых выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

    Выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% работающих респондентов. За электронный вариант высказались 30% опрошенных. Эти результаты не учитывают неработающих пенсионеров и тех, кто уже получил электронную версию.

    Из числа продолжающих работать участников опроса отказываться от бумажного носителя не собираются 56%, настроены избавиться от него при возможности 29%. Еще 6% уже позаботились о том, чтобы оформить электронный документ.

    За цифровую версию больше всего выступают представители молодежи и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Те, кто против, боятся потери данных, которые могут произойти из-за технических сбоев, и утечки персональных сведений.

    В Госдуме переход на электронные трудовые книжки не считают опасным.

    Новости SMI.FM