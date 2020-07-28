ВЦИОМ: две трети россиян оказались против электронных трудовых книжек

Переход на электронные трудовые книжки не воодушевил большинство россиян. Верны бумажному варианту этого документа остались почти две трети жителей страны.

Отношение к цифровой версии трудовых выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% работающих респондентов. За электронный вариант высказались 30% опрошенных. Эти результаты не учитывают неработающих пенсионеров и тех, кто уже получил электронную версию.

Из числа продолжающих работать участников опроса отказываться от бумажного носителя не собираются 56%, настроены избавиться от него при возможности 29%. Еще 6% уже позаботились о том, чтобы оформить электронный документ.

За цифровую версию больше всего выступают представители молодежи и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Те, кто против, боятся потери данных, которые могут произойти из-за технических сбоев, и утечки персональных сведений.

В Госдуме переход на электронные трудовые книжки не считают опасным.