Общество 11 августа 2023, 16:08 ВЦИОМ: Большинство россиян заявили, что проводят в социальных сетях 129 минут в день

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В среднем россияне сидят в социальной сети «ВКонтакте» 129 минут в день. ВЦИОМ провел опрос и узнал, чем пользователи занимаются в Интернете. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Второе по популярности времяпрепровождение россиян в Интернете — просмотр TikTok и общение в Telegram. В среднем на них тратят 4,5 часа в день.

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При этом люди в возрасте 18–24 лет восемь часов посвящают перепискам, чтению ленты новостей, звонкам и другим активностям.