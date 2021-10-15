ВЦИОМ: большинство россиян планируют принять участие в переписи населения

Эксперты ВЦИОМ сообщили, что большинство россиян планируют принять участие в переписи населения. Такие результаты показал социологический опрос, который провели в начале октября года.

Принять участие в федеральном проекте по переписи населения согласились 85% опрошенных. Еще больше людей (89%) согласны с тем, что проведение таких мероприятий стране необходимо.

В этом году принять участие в переписи можно по-разному: дождаться специалиста у себя дома или ответить на все вопросы онлайн на сайте государственных услуг. 43% решили принять участие в «аналоговом» формате — лично поговорить с переписчиком, а 41% заявит о себе онлайн. Среди выбравших второе большую часть составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Также большинство людей сказали, что результаты переписи будут им интересны. Узнать их планирует 81% участников опроса.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября во всех регионах страны. За день до старта на сайте госуслуг появилась форма для участия в ней. С помощью интернета такое мероприятие в России проводится впервые.