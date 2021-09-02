ВЦИОМ: большинство россиян негативно отнеслись к редактированию генома человека

Большинство жителей России считают, что редактирование генома человека принесет вред, а не пользу. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Такое мнение высказали 55% россиян. Среди тех, кто так думает, большинство — люди от 60 лет и старше, а меньшинство — люди от 18 до 24. Об этом сообщило РИА «Новости».

Противоположного мнения придерживаются 19% респондентов. В пользу редактирования генома верят 39% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Затруднились ответить на вопрос 26% респондентов.

Поддерживающие редактирование генома считают, что эта мера поможет в лечении различных заболеваний (45%), улучшит человека (10%). Кроме того, 7% полагают, что это является частью развития науки (7%), а 6% — что это поможет родителям иметь здоровых детей.

Противники такого метода заявили, что нельзя вмешиваться в природу (33%), что это может нанести вред (14%), нарушает божьи законы (10%), все должно быть естественно (9%). Также 6% отметили, что неизвестны последствия для следующих поколений (6%).

ВЦИОМ провел опрос 21 августа, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.