ВЦИОМ: больше половины россиян знают английский язык

Больше половины жителей России (63%) уверены, что нужно знать иностранные языки. При этом заняться их изучением в ближайшее время собираются лишь 26%. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.

«Чаще всего о необходимости изучать иностранный язык говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (75%), представители женской аудитории (69%), респонденты с высшим или неполным высшим образованием (66%), а также люди в возрасте от 60 лет и старше (71%)», — сказано в документе.

Самый перспективным языком, по мнению 93% опрошенных, остается английский. На втором месте оказался китайский (48%), тройку лидеров замкнул немецкий (32%). Также в топ-5 вошли французский (21%) и испанский языки (9%).

Главным преимуществом владения иностранного языка 36% респондентов считают возможность общаться с иностранцами, еще 34% этот навык кажется полезными при поездках за границу. Еще 33% думают, что использование этих знаний полезно в работе.

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Часть опрошенных (61%) так или иначе владеют английским языком. При этом только 5% знают его свободно. Чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (15%).

Россияне учат иностранные языки чаще всего сами. Они пользуются самоучителями и разными учебными пособиями. Так ответили 25% из тех, кто знает хотя бы один иностранный. Еще 20% проходят интернет-курсы и используются мобильные программы и приложения.

Услугами языковых школ пользовались 18% респондентов, 15% учили язык в ВУЗе или на дополнительных курсах, только 14% занимались с репетитором.

При этом чаще всего свои знания 42% опрошенных используют для чтения этикетов, еще 38% для просмотра зарубежных интернет-ресурсов, 27% — в поездках, столько же — при обучении.

Телефонный опрос проводился 26 сентября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Исследование приурочено к Дню переводчика, который отмечают 30 сентября.