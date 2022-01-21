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    21 января 2022, 14:24

    ВЦИОМ: более 50% ямальцев отметили улучшения дорожной инфраструктуры

    Дарья Морозова

    Более половины жителей Ямала отметили положительные изменения в дорожной инфраструктуре. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Участники исследования обратили внимание на улучшение ремонта дорог, строительство новых трасс, участков магистралей, мостов и развитие транспортной инфраструктуры.

    «Мы очень рады, что в ходе опроса ямальцы положительно оценили работу людей, предприятий и организаций дорожной сферы», — рассказал директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских.

    Он добавил, что в новом году работа над этой сферой будет продолжена.