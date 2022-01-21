ВЦИОМ: более 50% ямальцев отметили улучшения дорожной инфраструктуры

Более половины жителей Ямала отметили положительные изменения в дорожной инфраструктуре. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участники исследования обратили внимание на улучшение ремонта дорог, строительство новых трасс, участков магистралей, мостов и развитие транспортной инфраструктуры.

«Мы очень рады, что в ходе опроса ямальцы положительно оценили работу людей, предприятий и организаций дорожной сферы», — рассказал директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских.

Он добавил, что в новом году работа над этой сферой будет продолжена.