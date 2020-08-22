ВЦИОМ: более 40% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Положительный ответ на вопрос: «Будем мы прививаться или нет?» — дали 42% граждан. Отказались делать прививку 52% респондентов.

«Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются», — считает Федоров.

В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте 18 лет и старше.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это событие произошло 11 августа. Медицинский препарат назвали «Спутник V». Его разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, напомнила «Политика Сегодня».

Вакцина прошла клинические испытания в июне–июле. Новый препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку миллиарда доз вакцины. В частности, запрос о вакцине против COVID-19 для возможного производства послала Индия. А Венесуэла готова предложить добровольцев для испытания российской вакцины.