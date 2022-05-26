ВЦИОМ: 92% россиян утверждают, что по-прежнему регулярно читают книги
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян продолжают регулярно читать книги в эпоху интернета. Результатами опроса поделился kp.ru.
При этом 58% респондентов сообщили, что читают книги в бумажных изданиях, с экрана смартфона читают 35%, а 20% — с компьютера монитора. Специальные электронные книги покупают только 16% опрошенных.
Художественная литература остается самым популярным жанром, также популярны научпоп, философская литература и кулинарные книги.