ВЦИОМ: 92% россиян утверждают, что по-прежнему регулярно читают книги

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян продолжают регулярно читать книги в эпоху интернета. Результатами опроса поделился kp.ru.

При этом 58% респондентов сообщили, что читают книги в бумажных изданиях, с экрана смартфона читают 35%, а 20% — с компьютера монитора. Специальные электронные книги покупают только 16% опрошенных.

Художественная литература остается самым популярным жанром, также популярны научпоп, философская литература и кулинарные книги.