ВЦИОМ: 88% россиян пожаловались на упадок сил

Подавляющее большинство россиян время от времени испытывают упадок сил. Этот показатель равен 88%, сообщила НСН со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

«Ежедневно с этим состоянием сталкивается треть наших сограждан (31%)», — говорится в сообщении.

Также чаще всего упадок сил испытывают люди в возрасте 18-34 лет — 96-97% опрошенных, те, кто недоволен своим финансовым положением — 49% и жители сел — 41%.