ВЦИОМ: 88% россиян пожаловались на упадок сил
Подавляющее большинство россиян время от времени испытывают упадок сил. Этот показатель равен 88%, сообщила НСН со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
«Ежедневно с этим состоянием сталкивается треть наших сограждан (31%)», — говорится в сообщении.
Также чаще всего упадок сил испытывают люди в возрасте 18-34 лет — 96-97% опрошенных, те, кто недоволен своим финансовым положением — 49% и жители сел — 41%.