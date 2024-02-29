Общество 29 февраля 2024, 14:27 ВЦИОМ: 80% российской молодежи считают, что в РФ есть все возможности для самореализации

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ВЦИОМ провел социологический опрос среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет. У респондентов узнали их точку зрения по поводу наличия возможностей для самореализации в РФ. Об этом сообщил «Ридус».

Так, 80% участников заявили, что смогут добиться успехов в родной стране. Имеют другую позицию 15% опрошенных. По их мнению, молодые люди не в силах найти свое призвание в РФ.