Общество 06 июля 2023, 12:55 ВЦИОМ: 57% россиян считают любовь основой для создания семьи

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Больше половины россиян, а именно 57% опрошенных, заявили, что создать семью без любви невозможно. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

На втором месте необходимых факторов для создания семьи — наличие собственного жилья или возможность его купить. Об этом заявили 35% респондентов. Еще 30% участников опроса рассказали, что для них главное — получить финансовую независимость от родителей, прежде чем строить собственную ячейку общества. Наконец, 19% россиян считают, что муж и жена должны быть на одном культурно-образовательном уровне.

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