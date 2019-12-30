ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне

Самая высокая доля уверенных в ближайшем будущем зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — 71%.

На вопрос «чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне или нет?» в декабре 2019 года положительно ответили 19% опрошенных, еще 32% выбрали вариант «скорее да». Варианты «скорее нет» (22%) и «нет» (25%) в сумме набрали 47%.

За последние 20 лет, судя по опросам ВЦИОМ, россияне стали представлять свое будущее на более отдаленную перспективу. Если в 2000 году большинство наших сограждан (69%) не могли представить свое будущее или будущее своей семьи на срок дольше нескольких месяцев, то сегодня таких лишь 35%.

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Каждый четвертый опрошенный (26%) прогнозирует свою жизнь на один-два года, 16% — на три-пять лет. Через шесть-десять лет и более свое будущее видят 15% респондентов.

Жизненные цели за два десятилетия не претерпели значительных изменений. Зачастую опрошенные хотят «жить не хуже, чем большинство семей в своем городе, районе» (52% в 1999 году против 41% в 2019-м).

О желании «выжить, пусть на самом примитивном уровне существования» 20 лет назад заявляли 23%, сейчас — 12%. «Жить лучше, чем большинство семей в городе, районе» тогда хотели 11%, сейчас — 23%. «Жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США» и в 1999, и в 2019 году хотят 11% россиян.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 26 декабря 2019 года методом телефонного интервью. Было опрошено 1600 респондентов.