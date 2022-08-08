ВЦИОМ: 19% родителей в России за проступки ставят детей в угол

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал процент родителей в России, которые наказывают своих детей запретами, ремнем или ставят в угол. Но большинство отцов и матерей стараются воспитывать не физическими наказаниями, а наставлениями.

Читают нравоучения своим чадам и рассчитывают на их эффективность 76% родителей. Вторым по действенности, согласно данным опроса, родители считают различные ограничения. В их числе: использование гаджетов, просмотр телевизора и прогулки (31%). Такие данные опубликованы в понедельник, 8 августа, на сайте центра.

Постоять в углу за провинность сыновей и дочек отправляют 19% современных родителей. Этот метод наказания популярнее, чем шлепки и подзатыльники (их используют 13% опрошенных). За ремень берутся 7% респондентов.

Самыми гуманными оказались молодые родители (от 18 до 24 лет). Они не приемлют телесные наказания. В качестве воспитательной меры лишают детей карманных денег 8% родителей.

Россияне стали тратить больше денег на сборы детей в школу. В конце июля суммы выросли на 20% по сравнению с 2021 годом. В среднем на все необходимые школьные товары родители тратили 14 тысяч рублей.