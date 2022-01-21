«Вторжение монголов и татар на Украину»: Захарова жестко посмеялась над британским главой МИД

Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Украина пережила несколько вторжений монголов и татар, удивило представителя МИД России Марию Захарову. В своем Telegram-канале она напомнила, что свое заявление британский министр сделала во время визита в Эстонию.

Захарова отметила, что у российских коллег появились вопросы к руководителю внешнеполитического ведомства Великобритании.

«Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» — говорится в первых двух вопросах.

Закончила свое сообщение Захарова вопросом: какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом.

Как сообщила газета The Times, британский министр во время посещения Эстонии прокатилась на танке недалеко от российской границы. По данным издания, дипломат решила повторить акцию бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году тоже проехала на боевой машине в Германии.