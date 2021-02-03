Вторую волну реновации анонсировали в Москве

В этом году в Москве начнется вторая волна реновации. Столичные строители выйдут на дополнительные площадки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

«В этом году мы начинаем массово выходить на дополнительные площадки, таким образом, переходя уже ко второй волне реновации», — приводит РИА «Новости» слова Бочкарева.

Заместитель градоначальника добавил, что в 2021 году начнут демонтировать уже расселенные дома и строить на их месте новые. Это позволит реализовать программу еще быстрее.

По словам Бочкарева, с момента запуска программы реновации в Москве уже построили и сдали 97 домов для переселенцев, 175 находятся в стадии строительства и 101 — в стадии проектирования.

В конце прошлого года Госдума приняла в третьем чтении закон о реновации домов по всей России. Если он вступит в силу, регионы будут сами выбирать территории под строительство. В программу попадут не только аварийные здания, но и дома с плохой крышей или фундаментом, в которых нельзя сделать капитальный ремонт.