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    03 февраля 2021, 16:26

    Вторую волну реновации анонсировали в Москве

    Андрей Иванов

    В этом году в Москве начнется вторая волна реновации. Столичные строители выйдут на дополнительные площадки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
    Вторую волну реновации анонсировали в Москве

    «В этом году мы начинаем массово выходить на дополнительные площадки, таким образом, переходя уже ко второй волне реновации», — приводит РИА «Новости» слова Бочкарева.

    Заместитель градоначальника добавил, что в 2021 году начнут демонтировать уже расселенные дома и строить на их месте новые. Это позволит реализовать программу еще быстрее.

    По словам Бочкарева, с момента запуска программы реновации в Москве уже построили и сдали 97 домов для переселенцев, 175 находятся в стадии строительства и 101 — в стадии проектирования.

    В конце прошлого года Госдума приняла в третьем чтении закон о реновации домов по всей России. Если он вступит в силу, регионы будут сами выбирать территории под строительство. В программу попадут не только аварийные здания, но и дома с плохой крышей или фундаментом, в которых нельзя сделать капитальный ремонт.