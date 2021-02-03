Вторую волну реновации анонсировали в Москве
«В этом году мы начинаем массово выходить на дополнительные площадки, таким образом, переходя уже ко второй волне реновации», — приводит РИА «Новости» слова Бочкарева.
Заместитель градоначальника добавил, что в 2021 году начнут демонтировать уже расселенные дома и строить на их месте новые. Это позволит реализовать программу еще быстрее.
По словам Бочкарева, с момента запуска программы реновации в Москве уже построили и сдали 97 домов для переселенцев, 175 находятся в стадии строительства и 101 — в стадии проектирования.
В конце прошлого года Госдума приняла в третьем чтении закон о реновации домов по всей России. Если он вступит в силу, регионы будут сами выбирать территории под строительство. В программу попадут не только аварийные здания, но и дома с плохой крышей или фундаментом, в которых нельзя сделать капитальный ремонт.