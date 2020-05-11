Вторую волну пандемии не исключили в России после майских праздников

Вторая волна пандемии коронавируса может накрыть Россию после нарушения самоизоляции в период майских праздников. Она может оказаться масштабнее первой.

«То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают „майские гуляния“, и попустительство со стороны региональных властей могут перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, выстраивая национальную систему противостояния смертельному заболеванию», — приводит сайт Министерства здравоохранения России слова директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Натальи Мокрышевой.

Она добавила, что именно это безрассудство может спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19, которая может быть значительно масштабнее и губительнее первой.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам перед совещанием по ситуации с коронавирусом объявил, что 12 мая единый период нерабочих дней завершается.

По последним данным, российские медики выявили за минувшие сутки 11 656 новых случаев заражения 2019-nCoV. Общее число выросло до 221 344 человек. 39 801 пациент выздоровел.