Вторую ветку метро построят в Екатеринбурге

Глава города распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для строительства. Подготовить их должно МБУ «Мастерская генерального плана».

Высокинский заявил, что вторая ветка метро — «один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга». Также он сообщил, что власти города рассчитывают получить финансирование проекта из федерального бюджета, так как региональный и местный бюджеты такую нагрузку не выдержат.

Строительство второй линии метро запланировали на 2021 год. В ее состав войдут 10 станций, а общая длина составит 12 километров.