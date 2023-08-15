Общество 15 августа 2023, 13:56 Вторую гигафабрику Росатома построят в Москве Гендиректор Росатома Лихачев объявил о строительстве второй гигафабрики в Москве Росатом

Читать 360tv в

Росатом построит вторую гигафабрику по производству аккумуляторов в Москве. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

«В Калининграде строим завод, с Москвой договорились — спасибо Сергею Семеновичу [Собянину] — о создании аналогичного завода», — заявил Лихачев.

Реклама

Он отметил, что Росатом серьезно интересуется электродвижением и рассматривает возможность поставки комплектных электроприводов, включающих электродвигатель, коробку передач и инвертор.

Лихачев уточнил, что соглашение с Москвой подпишут в ближайшее время. Он также отметил, что условия соглашения находятся на этапе согласования, но проект предприятия будет сопоставим с тем, что строится в Калининградской области.

Предположительно, новый завод разместят в Новой Москве. Он будет выпускать аккумуляторы для электробусов и автомобилей под брендом «Атом».

Ранее урановые запасы Росатома назвали вторыми в мире. Это стало возможным благодаря покупке месторождения Буденновское в Казахстане.