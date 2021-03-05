Вторую фазу клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» завершили в России

Вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт» завершилась в России. Результаты направлены на экспертную оценку.

«Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной „Вектором“, „ЭпиВакКорона“ для использования лицами 60 лет и старше», — процитировало РИА «Новости» главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

В середине февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт». В Москве, по сообщению «Газеты.ru», прививать добровольцев новым препаратом начали 27 февраля. На следующий день РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника Лайт».

Новый препарат разработали в Институте имени Гамалеи. Он должен устранить «основной недостаток классического „Спутника V“ — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Прививку «Спутником Лайт» будут делать один раз. Иммунитет начнет формироваться через неделю после вакцинации. Максимально высоким он будет через четыре недели с момента визита к врачам.