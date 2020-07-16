Вторую фазу испытаний вакцины от коронавируса завершат 3 августа

Уже 3 августа будет официально завершена очередная фаза испытаний вакцины от COVID-19. Исследования проводит НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также добавил, что третья фраза пройдет не только в России, но и за рубежом, в том числе, на Ближнем Востоке, передают РИА «Новости».

«Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе–сентябре», — пояснил Дмитриев.

15 июля в Москве выписали первых добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса, они покинули клиническую базу Сеченовского университета.

В первый день пациенты почувствовали легкое недомогание, но уже через сутки все симптомы прошли. Следующую партию добровольцев отправят домой 20 июля. За всеми участниками исследования будут наблюдать врачи. На организацию процесса производства российской вакцины от коронавируса может понадобится несколько месяцев.