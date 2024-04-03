Общество 03 апреля 2024, 17:43 Вторую канатную дорогу через Оку построят в Нижнем Новгороде в 2024 году

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Строительство второй канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2024 году. На эти цели направят около 4,6 миллиарда рублей, сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГК «Урбантех».

Новая канатка свяжет Заречный бульвар и проспект Гагарина. Сейчас специалисты продолжают проектировать объект в рамках сроков, сейчас идет подготовка площадки к началу строительства.

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Отмечается, что благоустройство у первой канатной дороги в Нижнем Новгороде обещают завершить весной.