    16 апреля 2020, 08:00

    Второй зараженный коронавирусом умер в Новосибирской области

    Андрей Иванов

    В Новосибирской области от COVID-19 умер второй пациент. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
    Второй зараженный коронавирусом умер в Новосибирской области

    «Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение четвертой степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет», — рассказали в оперштабе.

    Всего в Новосибирской области коронавирусом заразились 64 человека. Выздоровели четыре пациента.

    Из-за пандемии коронавируса люди в большинстве регионов России живут в режиме строгой самоизоляции. На улицу без уважительной причины выходить нельзя. Чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

    В Москве и Московской области 15 апреля ввели дополнительные ограничения. Теперь для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить специальный пропуск. По последним данным, в России зафиксировали 24 490 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 198 человек.