Второй зараженный коронавирусом умер в Новосибирской области

«Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение четвертой степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет», — рассказали в оперштабе.

Всего в Новосибирской области коронавирусом заразились 64 человека. Выздоровели четыре пациента.

Из-за пандемии коронавируса люди в большинстве регионов России живут в режиме строгой самоизоляции. На улицу без уважительной причины выходить нельзя. Чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

В Москве и Московской области 15 апреля ввели дополнительные ограничения. Теперь для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить специальный пропуск. По последним данным, в России зафиксировали 24 490 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 198 человек.