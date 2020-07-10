По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, все пики распространения коронавируса в городе уже прошли, и ждать второй волны не стоит. Об этом градоначальник заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — пояснил мэр. По словам Собянина, москвичи за время пандемии смогли выработать коллективный иммунитет. Это помогает постепенно снять ограничения, и вернуть город к привычному образу жизни.

Ранее мэр города уже выдвигал предположение, что вторая волна коронавируса не наступит в Москве. Он отметил, что могут произойти небольшие отклонения, но в целом на общую картину это не повлияет. Накануне мэр подписал указ о том, что масочный режим в Москве будет отменен с 13 июля.

Однако в общественном транспорте пока еще придется носить перчатки и маски. Кроме этого средства индивидуальной защиты нужны для посещения общественных мест и магазинов. Правила о социальной дистанции тоже остаются в силе.