Общество 01 сентября 2023, 14:30 Второй вестибюль станции метро «Горки» открыли в Казани

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Второй вестибюль с выходом на улицу Танковая открыли на станции метро «Горки» в Казани. Он не функционировал на протяжении 14 лет, сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».

Специалисты сделали в вестибюле косметический ремонт, поставили там терминалы по продаже проездных жетонов и подключили досмотровое оборудование.

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Отмечается, что второй вход в метро будет работать с 6 утра до 24 часов вечера.