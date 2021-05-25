Второй в мире по высоте небоскреб собрались построить в Петербурге

В Санкт-Петербурге решили построить еще один небоскреб — «Лахта Центр — 2». Здание может стать вторым по высоте во всем мире. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Архитектурную концепцию проекта представит компания «Газпром». Предполагается, что высота небоскреба составит 703 метра.

Сейчас звание самого высотного носит Бурдж-Халифа в Дубае. В небоскребе 828 метров и 163 этажа. Своей уступчатой формой он напоминает сталагмит.

На втором месте — телебашня в Токио высотой 634 метра, на третьем — Шанхайская башня, этот небоскреб 632 метра в высоту.

В Санкт-Петербурге самым высоким является 88-этажный «Лахта Центр», на втором месте — «Лидер Тауэр» (42 этажа). Третье досталось зданию ЖК «Князь Александр Невский». До 2012 года оно считалось самым высоким жилым домом Северной столицы, до 2013-го — самым высоким строением в городе.

Недавно местные жители назвали «Лахту Центр» одним из новых символов Санкт-Петербурга наряду с «Газпром Ареной» и парком-островом «Новая Голландия».