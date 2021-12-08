Второй транспортное кольцо будет построено вокруг Тюмени

Проект второго транспортного кольца вокруг Тюмени разработают в следующем году. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на главу «Росавтодора» Романа Новикова.

Он пояснил, что сейчас объездная дорога перегружена, поэтому планируется строительство второго кольца. Оно будет проходить в два этапа.

Новиков уточнил, что в данный момент идет реконструкция трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

«Эта автомагистраль имеет большое значение для жителей Тюменской области, Югры и Ямала. По ней передвигаются не только люди, но и большое количество грузов», — подчеркнул губернатор региона Александр Моор.