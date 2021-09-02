Второй танкер типа «Афрамакс» спустили на воду в Приморье

Российский «зеленый» танкер типа «Афрамакс» спустили на воду со стапеля судостроительного комплекса «Звезда». Это второе судно серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн.

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности.

Его главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам. Длина танкера составляет 250 метров, ширина — 44 метра. Танкер спустили на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел» — одного из самых крупных в России.

«Для любого судостроителя это праздник. Верфь растет, набираются компетенции, и это очень показательно, что мы вовремя спускаем суда», — отметил генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко

Главный инженер АО «Роснефтефлот» Александр Коваленко отметил, что верфь набирает обороты, обеспечивая при этом высокий уровень качества своей продукции.

После спуска на воду танкер отбуксировали к достроечной набережной, где пройдет швартовный этап испытаний. В него войдут работы по проверке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к ходовым испытаниям. После полного тест-драйва его передадут заказчику.

На сегодняшний день в портфеле ССК «Звезда» — 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них — по заказу АО «Роснефтефлот». В настоящий момент в цехах и на стапеле предприятия идет изготовление и сборка шести таких судов. Головной танкер «Владимир Мономах» был передан заказчику в декабре 2020 года.