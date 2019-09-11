Суд отменил Кириллу Серебренникову подписку о невыезде Подробнее

«Я не думаю, что есть основания говорить, что дело разваливается. Правда, я не смотрел и, в общем-то, не слежу специально за этим делом», — признался Скуратов.

Он заметил, что возвращение дела в прокуратуру говорит о недоработках следствия, его недоброкачественности. Но у правоохранителей появился шанс исправить допущенные ошибки. По мнению Скуратова, если бы они были очень серьезными, то суд мог бы прекратить дело и вынести оправдательный приговор.

«Поэтому в данном случае дается следствию второй шанс», — подытожил экс-генпрокурор.