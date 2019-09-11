  • «Второй шанс для следствия». Экс-генпрокурор РФ — о возвращении дела «Седьмой студии» в прокуратуру

    11 сентября 2019, 19:39

    Артур Блянихов

    Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов обсудил с ИА НСН возвращение дела «Седьмой студии» в прокуратуру. Одним из фигурантов является режиссер Кирилл Серебренников, который больше не находится под подпиской о невыезде.

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    «Я не думаю, что есть основания говорить, что дело разваливается. Правда, я не смотрел и, в общем-то, не слежу специально за этим делом», — признался Скуратов.

    Он заметил, что возвращение дела в прокуратуру говорит о недоработках следствия, его недоброкачественности. Но у правоохранителей появился шанс исправить допущенные ошибки. По мнению Скуратова, если бы они были очень серьезными, то суд мог бы прекратить дело и вынести оправдательный приговор.

    «Поэтому в данном случае дается следствию второй шанс», — подытожил экс-генпрокурор.