«Второй шанс для следствия». Экс-генпрокурор РФ — о возвращении дела «Седьмой студии» в прокуратуру
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов обсудил с ИА НСН возвращение дела «Седьмой студии» в прокуратуру. Одним из фигурантов является режиссер Кирилл Серебренников, который больше не находится под подпиской о невыезде.
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«Я не думаю, что есть основания говорить, что дело разваливается. Правда, я не смотрел и, в общем-то, не слежу специально за этим делом», — признался Скуратов.
Он заметил, что возвращение дела в прокуратуру говорит о недоработках следствия, его недоброкачественности. Но у правоохранителей появился шанс исправить допущенные ошибки. По мнению Скуратова, если бы они были очень серьезными, то суд мог бы прекратить дело и вынести оправдательный приговор.
«Поэтому в данном случае дается следствию второй шанс», — подытожил экс-генпрокурор.