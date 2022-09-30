Второй сезон сериала «Билет в будущее» будут снимать в Москве | 360°

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Второй сезон сериала «Билет в будущее» будут снимать в Москве

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Профориентационный сериал «Билет в будущее» получит продолжение. Премьера первого сезона прошла 28 сентября в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщило ИА НСН.

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Герои каждой серии — представители разных профессий: медицины, IT, медиа, бизнеса, инженерного дела, науки и искусства, рассказывают зрителям свою историю труда и успеха.

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Показ первого сезона организаторы приурочили к старту реализации проекта профориентации для школьников «Билет в будущее».

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