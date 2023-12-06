Общество 06 декабря 2023, 11:18 Второй сезон подкаста «Инжениум» о технологиях и инновациях стал доступен для прослушивания Овчинский: вышел второй сезон инновационного подкаста «Инжениум» пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Вышел первый выпуск второго сезона подкаста «Инжениум», посвященного развитию промышленности, инновациям и технологиям. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новый сезон подкаста будет включать 10 эпизодов.

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«„Инжениум“ — это площадка для эффективного обмена опытом, знаниями и идеями между промышленниками, представителями органов государственной власти, ведущими образовательными организациями и всеми, кто интересуется технологическим развитием индустрии. В новом сезоне слушателей ждут увлекательные беседы с экспертами в своих областях. Вместе с ведущим они обсудят финансовые меры поддержки промышленности в Москве, развитие промдизайна и фармотрасли, внедрение цифровых двойников в работу производственных компаний и многое другое», — рассказал Овчинский.

Гостями первого выпуска нового сезона стали замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и управляющий директор по корпоративному бизнесу московского банка Сбербанк Андрей Гончаров. Они обсудили действующие меры поддержки столичной промышленности, в частности, финансовые инструменты.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Подкаст запустили в конце 2022 года Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и «Московская техническая школа». Он рассказывает о тонкостях работы на заводе, современных технологиях, поднимает вопросы подготовки специалистов и их становления в профессии. Подкаст доступен на цифровых платформах, например, на «Яндекс.Музыке». На сегодняшний день там опубликовали 11 выпусков, их прослушали больше 52 тысяч раз.

«Московская техническая школа» — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал города. В рамках проекта подготовили уже около 1,4 тысячи инженеров по редким специальностям.

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