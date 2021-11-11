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    11 ноября 2021, 12:35

    Второй российский регион ввел обязательную вакцинацию для пожилых

    Краснодарский край объявил обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет и хронических больных. Регион стал вторым в России, кто пошел на такой шаг.

    Второй российский регион ввел обязательную вакцинацию для пожилых

    Главный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина назвала сложившуюся в регионе эпидситуацию неблагополучной. За последние две недели прирост заболевших ковидом составил 16,7%.

    Больше всего заразившихся среди пенсионеров. В связи с этим было принято решение сделать вакцинацию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями обязательной.

    Первый укол этой группе людей нужно сделать до 13 декабря, второй — до 13 января. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что пожилые жители Санкт-Петербурга должны в обязательном порядке привиться от коронавируса. Это также касается людей с хроническими заболеваниями.

    Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. За последние сутки зарегистрировано 40 759 новых случаев коронавируса в стране, еще 1237 человек скончались.