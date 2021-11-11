Второй российский регион ввел обязательную вакцинацию для пожилых

Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет и хронических больных. Регион стал вторым в России, кто пошел на такой шаг.

Главный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина назвала сложившуюся в регионе эпидситуацию неблагополучной. За последние две недели прирост заболевших ковидом составил 16,7%.

Больше всего заразившихся среди пенсионеров. В связи с этим было принято решение сделать вакцинацию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями обязательной.

Первый укол этой группе людей нужно сделать до 13 декабря, второй — до 13 января. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Ранее стало известно, что пожилые жители Санкт-Петербурга должны в обязательном порядке привиться от коронавируса. Это также касается людей с хроническими заболеваниями.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. За последние сутки зарегистрировано 40 759 новых случаев коронавируса в стране, еще 1237 человек скончались.