Второй россиянин заразился коронавирусом

Похоже, коронавирус все-таки нашел подход к россиянам. Еще один гражданин России заразился им на борту круизного лайнера в Японии. Сейчас за состоянием его здоровья наблюдают врачи.

«Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля. В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити», — сообщила в Facebook пресс-служба посольства России в Японии.

За состоянием пациента следят медики. Сейчас у него нет никаких симптомов инфекции и он чувствует себя нормально.

«Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава», — рассказали в пресс-службе.

О заражении коронавирусом россиянки стало известно 17 февраля. Она была на круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Заболевшей пообещали оказать всю необходимую медицинскую помощь. Лечить россиянку будут в японской больнице.

Лайнер закрыли на карантин в начале февраля, после выявления первого случая инфицирования коронавирусом. Отрезанными от берега оказались 3,7 тысячи пассажиров. Количество зараженных на корабле составляло 355 человек.

В посольстве рассказали, что граждане России смогут покинуть судно уже 19 февраля. Часть из них в этот же день успеет улететь домой.