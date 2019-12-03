Второй регион России объявил 31 декабря выходным

Кировская область стала вторым российским регионом, где 31 декабря станет выходным. Ранее о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря объявили в Томской области. Москва и Подмосковье в последний день года будут трудиться.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли: 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — заявил губернатор Игорь Васильев, выступая на прямой линии, состоявшейся в эфире ГТРК «Вятка». Слова чиновника привело РИА «Новости».

Производственный календарь на 2020 год в России. Источник фото: телеканал «360»

Решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря на предновогодний день 31 декабря также приняли в Томской области. Соответствующее распоряжение глава региона Сергей Жвачкин подписал еще 18 ноября. Такое решение губернатор объяснил многочисленными просьбами женщин, на плечи которых ложится основная тяжесть подготовки к празднику. Именно им, хозяйкам, приходится готовить множество блюд к празднику, потом накрывать праздничный стол и еще убирать следы ночного пиршества утром.

«Нам так не жить», — прокомментировал решение Жвачкина мэр Москвы Сергей Собянин и оставил 31 декабря в Москве рабочим днем. Градоначальник объяснил это тем, что на 31 декабря уже запланированы корпоративы и нельзя лишать людей радости поднять с коллегами бокал игристого.

«Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — подчеркнул Собянин.