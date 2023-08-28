Общество 28 августа 2023, 22:54 Второй полк самообороны начали формировать в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: в области формируется второй полк самообороны РИА «Новости»

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Второй полк самообороны сформируют в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас мы формируем второй полк самообороны», — сказал он.

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При наборе в полк учтут отношение людей к службе. Как отметил губернатор, исходя из этого примут решение об обеспечении формой и дальнейшей работе.

Гладков пояснил, что обеспечение человека всем необходимым зависит от того, насколько добросовестно он в течение длительного времени участвует в деятельности отрядов.

В начале августа бойцам территориальной обороны в Белгородской области, которые прошли необходимую психологическую и огневую подготовку, передали личное оружие.

В состав подразделений теробороны тогда вошли восемь батальонов, в каждом из которых по 360 человек. В руководящем составе — люди с боевым опытом из числа пенсионеров Росгвардии, ФСИН, МВД, ФСБ и Минобороны.