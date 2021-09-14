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    14 сентября 2021, 11:25

    Второй пакет поддержки IT-отрасли с льготной ипотекой и новым налогом утвердили в России

    Ольга Назаркина

    Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли. В него вошли, в частности, упрощенное получение вида на жительство и льготная ипотека для специалистов из этой сферы.

    Второй пакет поддержки IT-отрасли с льготной ипотекой и новым налогом утвердили в России

    Реализация этой дорожной карты должна дать дополнительный импульс развитию IT-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы, отметили в пресс-службе кабмина.

    Согласно документу, в ноябре должны быть представлены предложения по введению цифрового налога для иностранных компаний. Отдельный пункт — снижение административной нагрузки на IT-компании.

    Предусмотрен в дорожной карте и переход школ на отечественное программное обеспечение, а также внесение предложений по внедрению в регионах электронных рецептов на лекарства.

    Предполагается создание условий для привлечения и возврата в Россию IT-специалистов. Для этого планируется использовать в том числе упрощенное получение вида на жительства и льготную ипотеку.

    Пакет поддержки для отрасли предусматривает создание в России института IT-омбудсмена. С его помощью планируется повышать уровень удовлетворенности компаний условиями ведения бизнеса в РФ, сокращать отток бизнеса из российской юрисдикции. Предложения об этом должны быть представлены к декабрю.

    Также предполагается выработать предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр, которые популяризируют русскую историю и культуру.