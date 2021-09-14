Второй пакет поддержки IT-отрасли с льготной ипотекой и новым налогом утвердили в России

Правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли. В него вошли, в частности, упрощенное получение вида на жительство и льготная ипотека для специалистов из этой сферы.

Реализация этой дорожной карты должна дать дополнительный импульс развитию IT-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы, отметили в пресс-службе кабмина.

Согласно документу, в ноябре должны быть представлены предложения по введению цифрового налога для иностранных компаний. Отдельный пункт — снижение административной нагрузки на IT-компании.

Предусмотрен в дорожной карте и переход школ на отечественное программное обеспечение, а также внесение предложений по внедрению в регионах электронных рецептов на лекарства.

Предполагается создание условий для привлечения и возврата в Россию IT-специалистов. Для этого планируется использовать в том числе упрощенное получение вида на жительства и льготную ипотеку.

Пакет поддержки для отрасли предусматривает создание в России института IT-омбудсмена. С его помощью планируется повышать уровень удовлетворенности компаний условиями ведения бизнеса в РФ, сокращать отток бизнеса из российской юрисдикции. Предложения об этом должны быть представлены к декабрю.

Также предполагается выработать предложения по созданию фонда для поддержки разработки видеоигр, которые популяризируют русскую историю и культуру.