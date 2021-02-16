Второй муж Валентины Легкоступовой заявил о правах на имущество певицы

Второй супруг певицы Валентины Легкоступовой Алексей Григорьев заявил о своих правах на ее наследство. Он подал в суд, чтобы получить один из загородных домов, который купил вместе с бывшей женой в браке.

«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода. <…> Анэтта [Бриль] в ближайшее время получит исковое заявление второго мужа матери», — приводит сайт kp.ru слова адвоката Сергея Жорина.

По данным сайта, дети певицы считают, что Григорьев хочет получить один из загородных домов Легкоступовой, который они покупали вместе, будучи мужем и женой. Он не подавал на раздел имущества при ее жизни.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Ей было 54 года. За несколько дней до смерти певицу в коме привезли в больницу с многочисленными травмами. Ее последний муж Юрий Фирсов рассказал, что она ударилась головой в ванной. Это основная версия гибели женщины. Легкоступову похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.